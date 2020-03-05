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Новый смартфон Samsung Galaxy A31 будет мощнее A51 за счет Media Tek

Компания Samsung после выпуска обновленного Galaxy A51 собирается презентовать Galaxy A31. Данный смартфон оснастят процессором Media Tek, за счет которого он будет более мощным, чем предыдущая версия.

На примерах ряда гаджетов южнокорейской корпорации стал очевидным тот факт, что в ходе усовершенствования дешевых моделей разработчики не всегда изменяют платформу. Samsung Galaxy M31 и A51 имеют аналогичные с предыдущими вариантами SoC. Что касается модификации A31, она оказалась намного мощнее. Смартфоны A30 и A30s функционируют на базе Exynos 7904, который не слишком новый, а его производительность довольно низкая.

Мобильное устройство Galaxy A31 обладает более новым процессором решения Media Tek. 12-нанометровая платформа Helio G70 оказалась однокристальной системой с 2-мя ядрами GPU Mali-G52, Cortex-A75 и 6-ю ядрами Cortex-A55. Согласно тестированию AnTuTu, процессор в 2 раза оперативнее Exynos 7904 и в 1,5 раза быстрее модели 9611. Это говорит о том, что версия аппарата A31 будет мощнее A51.

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Технологии
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:05

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