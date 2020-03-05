Новый смартфон Samsung Galaxy A31 будет мощнее A51 за счет Media Tek





На примерах ряда гаджетов южнокорейской корпорации стал очевидным тот факт, что в ходе усовершенствования дешевых моделей разработчики не всегда изменяют платформу. Samsung Galaxy M31 и A51 имеют аналогичные с предыдущими вариантами SoC. Что касается модификации A31, она оказалась намного мощнее. Смартфоны A30 и A30s функционируют на базе Exynos 7904, который не слишком новый, а его производительность довольно низкая.Мобильное устройство Galaxy A31 обладает более новым процессором решения Media Tek. 12-нанометровая платформа Helio G70 оказалась однокристальной системой с 2-мя ядрами GPU Mali-G52, Cortex-A75 и 6-ю ядрами Cortex-A55. Согласно тестированию AnTuTu, процессор в 2 раза оперативнее Exynos 7904 и в 1,5 раза быстрее модели 9611. Это говорит о том, что версия аппарата A31 будет мощнее A51.