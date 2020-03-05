Сын Наташи Королевой и Тарзана впервые побывает на стриптиз-шоу с участием отца

Сергею Глушко 8 марта исполнится 50 лет в связи с чем артист запланировал шоу с элементами стриптиза. На праздник приглашен его сын Архип Глушко, который достиг совершеннолетия 19 февраля. До сих пор он не имел возможности посмотреть на выступление своего отца со зрительского зала. Знаменитый танцовщик не видит в своих шоу ничего предосудительного, поэтому рекомендует их для посещения гражданам с 18 лет. Артист уверен, что во многом его сын похож на него, поскольку они всегда находят общие темы. Однако сейчас его наследник полностью посвящает себя учебе.На собственном шоу, запланированном на 8 марта, Тарзан покажет уникальную программу со спецэффектами и трюками. Артист приглашает всех подписчиц своего микроблога посетить мероприятие.