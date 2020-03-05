Минтруд хочет изменить процесс оплаты больничных и декретных отпусков в РФ





Разработка законопроекта соответствующего содержания уже ведется специалистами Минтруда, ее результаты могут быть представлены в следующем году. Чиновники намерены позаботиться об обеспечении корректности выплат за счет передачи этой обязанности от работодателя к ФСС. Под изменения попадают справки из больницы, пособия по родам и беременности, а также предусмотренные Трудовым кодексом сверх имеющихся отпусков. Соответствующая инициатива призвана улучшить жизнь россиян, которые смогут получать деньги регулярно, а также ощущать себя максимально комфортно и уверенно.Представитель “Единой России” Андрей Исаев отметив, что всем работодателям будут засчитываться соответствующие выплаты в случае закрытия взносов в ФСС.