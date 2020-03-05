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Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева ушибла лицо после падения с лестницы

Бывшая участница телепроекта призналась, что с ней часто происходят неприятности в самый неподходящий для этого момент. Вот и на днях Нелли Ермолаева сильно ушибла себе подбородок.
Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева ушибла лицо после падения с лестницы

Бывшая участница телевизионного шоу «Дом-2» Нелли Ермолаева привела в шок своих поклонников в Instagram. Она разместила свою фотографию с большим синяком на подбородке. В подписи она объяснила, что споткнулась, когда поднималась по лестнице.

Звезда рассказала, что врачи оказали ей всю возможную помощь, но огромный синяк всё равно портит её подбородок. Нелли пожаловалась подписчикам, что неприятность произошла абсолютно не кстати. Буквально через пару часов ей необходимо блистать на красной ковровой дорожке, и она попросила фолловеров помочь выбрать мазь, которая поможет замаскировать синяк и скрыть отек.

Преданные фанаты с энтузиазмом откликнулись на просьбу Ермолаевой. Они стали засыпать её десятками названий средств, которыми стоит воспользоваться. Также подписчики старались приободрить экс-участницу и выразить свою поддержку. Они убеждали звезду, что «до свадьбы заживет» и писали, что неприятность не нанесла ущерба её красоте.

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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:38

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