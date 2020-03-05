В Омске родители травмировали 4-месячную дочь и оставили ее в отделении полиции





Медики диагностировали у девочки растяжение связок плечевого сустава. По словам журналистов, ее избили родители, а точнее – 35-летний отец. Однако сейчас эти данные проверяют специалисты. Как отметил руководитель пресс-службы УМВД Алексей Командыков, оба родителя злоупотребляют алкогольными напитками и ведут себя агрессивно. Заявление в полицию Омска принесла бабушка 4-месячной внучки. По ее словам, невестка и сын ведут асоциальный образ жизни и не занимаются воспитанием дочери.Сотрудники правоохранительных органов явились в квартиру, где проживает травмированная девочка и забрали ее вместе с матерью в отделение. Вот только женщина отказалась заходить в здание, затем оставила ребенка с полицейским и скрылась.Ранее родители не стояли на профилактических учетах и не привлекались к административной или уголовной ответственности. Сейчас по факту произошедшего проводится соответствующая проверка.