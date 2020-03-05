В Сети показали рендерные изображения игровой консоли PlayStation 5
В Сети показали концептуальные рендерные изображения игровой консоли Playstation 5 с геймпадом. Дизайн новинки изобразили независимые эксперты, представляющие LetsGoDigital и Concept Creator.
Дизайнеры представили Playstation 5 в белом и черном цветах, а контроллер DualShock 5 получит цветной экран. Ожидается, что манипулятор будет оснащен беспроводной зарядкой. На рендерных изображениях показаны слот для загрузки оптических дисков и набор USB портов. Эксперты уверены, что новинка получит спокойный дизайн в стиле минимализм и не будет существенно отличаться от предшественников.
Предполагается, что консоль будет построена на базе Zen 2 и Navi, получит скоростной твердотельный накопитель и совместимость с играми Playstation 4, а также сможет поддерживать трассировку лучей.
Дизайнеры представили Playstation 5 в белом и черном цветах, а контроллер DualShock 5 получит цветной экран. Ожидается, что манипулятор будет оснащен беспроводной зарядкой. На рендерных изображениях показаны слот для загрузки оптических дисков и набор USB портов. Эксперты уверены, что новинка получит спокойный дизайн в стиле минимализм и не будет существенно отличаться от предшественников.
Предполагается, что консоль будет построена на базе Zen 2 и Navi, получит скоростной твердотельный накопитель и совместимость с играми Playstation 4, а также сможет поддерживать трассировку лучей.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:13