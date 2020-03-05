В Сети показали рендерные изображения игровой консоли PlayStation 5





Дизайнеры представили Playstation 5 в белом и черном цветах, а контроллер DualShock 5 получит цветной экран. Ожидается, что манипулятор будет оснащен беспроводной зарядкой. На рендерных изображениях показаны слот для загрузки оптических дисков и набор USB портов. Эксперты уверены, что новинка получит спокойный дизайн в стиле минимализм и не будет существенно отличаться от предшественников.Предполагается, что консоль будет построена на базе Zen 2 и Navi, получит скоростной твердотельный накопитель и совместимость с играми Playstation 4, а также сможет поддерживать трассировку лучей.