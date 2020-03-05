Медики озвучили главные причины выпадения волос у женщин
Медики назвали главные причины раннего выпадения волос у женщин. Правильное определение диагноза облегчит борьбу с проблемой.
В большинстве случаев женщины страдают от выпадения волос из-за гормональных перестроек, к которым может привести ряд факторов. В частности, беременность и роды могут послужить причиной, а также резкий отказ от оральных контрацептивов. Частые стрессы могут привести к истощению нервной системы, из-за чего ухудшается сон и приходят в упадок другие процессы в организме, что приводит к потере волос. Питание тоже оказывает на них влияние, например, если имеется недостаток витаминов группы B.
В случае, если выпадение волос обусловлено генетикой, то с проблемой будет сложнее бороться.
В большинстве случаев женщины страдают от выпадения волос из-за гормональных перестроек, к которым может привести ряд факторов. В частности, беременность и роды могут послужить причиной, а также резкий отказ от оральных контрацептивов. Частые стрессы могут привести к истощению нервной системы, из-за чего ухудшается сон и приходят в упадок другие процессы в организме, что приводит к потере волос. Питание тоже оказывает на них влияние, например, если имеется недостаток витаминов группы B.
В случае, если выпадение волос обусловлено генетикой, то с проблемой будет сложнее бороться.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:00