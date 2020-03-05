Звезда "Дом-2" Либерж Кпадону обратилась к Рудневу через 5 лет после развода





Евгений Руднев и Либерж Кпадону заключили брак шесть лет назад. К сожалению, их совместная жизнь продлилась всего полгода. Бывшие участники телестройки, построив любовь, так и не смогли создать крепкую семью. Первые разговоры о намерении разорвать отношения в молодой семье появились уже через шесть недель после свадебного торжества. В середине пятнадцатого года брак молодого человека и очаровательной мулатки был расторгнут.Через пять лет девушка решила обратится к бывшему мужу через строки открытого письма, где выразила благодарность за опыт, который, правда, не всегда был положительным. По её словам, за те 6 месяцев, которые они провели вместе, Либерж сильно изменилась. За это время, как утверждает бывшая участница, она сумела расстаться с розовыми очками.Как пишет Кпадону, её идеалом для мужчины был собственный отец. Он всегда и во всём держал свое слово и если что-то обещал, обязательно отвечал за свои слова и выполнял обещанное. Как уверена девушка, именно Евгений Руднев помог ей понять, что такими качествами отличаются далеко не все мужчины.