"Дрались, кидались, царапались": Брат Владимира Кузьмина рассказал о конфликте между женой и любовницей артиста





По словам брата звезды, Кузьмин полностью содержал жену и любовницу, а также помогал материально их близким. Он считает Светлану Карпухину гораздо умнее и сильнее Екатерины Трофимовой, которой должно было тяжело соревноваться с новой избранницей мужа. Они часто “дрались, кидались, царапались”, что Александр Кузьмин связал с тем, что музыканту могло быть приятно от такого внимания со стороны женщин. Однажды во время таких потасовок iPhone последней модели, подаренный Кузьминым, улетел в окно. Его брат считает, что ему было гораздо лучше с любовницей, поскольку он начал лучше выглядеть и чаще улыбаться, но подозревает, что эти отношения разрушила Екатерина Трофимова. Однажды Карпухина пришла домой, а домработница велела ей собирать вещи и уходить, а сам артист отключил телефон.Вскоре после возвращения Владимира Кузьмина к жене, его брат начал поддерживать покинутую любовницу из-за чего музыкант от него отвернулся. Она отказалась от гонорара за откровения в одном из ток-шоу, что, по его мнению, доказывает ее любовь.