Выпуск телевизионной версия “Гонки Героев” ожидается 8 марта
Телеканал “78” в тандеме с “Лигой Героев” ведет подготовку к выпуску телевизионной версии “Гонки Героев” — одного из наиболее популярных в России забегов, где участники преодолевают различные препятствия. В качестве ведущего выступил удостоенный премии ТЭФИ Алексей Васильев.
Занимающая пост руководителя “Лиги Героев” Ксения Шойгу поделилась, что идея выпустить телеверсию забегов имелась давно. Обусловлено это тем, что гонки с препятствиями являются зрелищным и отличающимся динамичностью видом спорта. Кроме того, в соцсетях содержится большое число отзывов от участников, которые делятся, что пережитый в рамках “Гонки Героев” опыт вынудил их иным образом взглянуть на жизнь, многое переосмыслить и измениться в лучшую сторону. Шойгу выразила благодарность коллегам с петербургского канала “78” за запуск проекта под названием “Гонки”. Благодаря последнему зрители смогут с самого начала наблюдать за историями “преображения”.
В рамках первых двух выпусков соревноваться между собой будут десять команд, каждая из которых насчитывает по шесть участников. Задействованы в телеформате “Гонки Героев” представители самых разных профессий, включая медработников, политических деятелей, юристов, преподавателей и т.д. Многие из героев впервые встретились именно на съемках. У зрителей будет шанс познакомиться с историей каждого претендента и его жизнью вне экрана, которая обычно имеет мало общего со спортом.
Раскрыть собственные “сверхспособности” участникам придется во время прохождения рельефной трассы курорта “Игора”. Для добровольцев не предусмотрено поблажек, а успех команды будет зависеть от сообразительности каждого, их силы и взаимоподдержки. Участников ожидают многочисленные фирменные препятствия, куда входят рукоход “Китайский”, “Рожденный заново”, а под конец пути придется взойти на восьмиметровый “Эверест”. Добавить телеверсии “Гонки Героев” зрелищности планируется за счет изображения с десятков камер, съемка будет осуществляться и с воздуха.
Гендиректор канала “78” Александр Анучкин считает проект “фантастическим”, а решение о его адаптации для ТВ принималось спонтанно. После одобрения со стороны организаторов начались соответствующие работы. Деятель выразил надежду на то, что зрители не останутся равнодушными.
Проигравших в “Гонке Героев” нет, ведь победу одерживает каждый, кому хватило смелости появиться на старте. Однако в рамках телешоу первенство достанется только одному из участников. Первый выпуск зрители уже увидели на канале “78” первого марта в 19:30, второй ожитается 8 марта в это же время.
Занимающая пост руководителя “Лиги Героев” Ксения Шойгу поделилась, что идея выпустить телеверсию забегов имелась давно. Обусловлено это тем, что гонки с препятствиями являются зрелищным и отличающимся динамичностью видом спорта. Кроме того, в соцсетях содержится большое число отзывов от участников, которые делятся, что пережитый в рамках “Гонки Героев” опыт вынудил их иным образом взглянуть на жизнь, многое переосмыслить и измениться в лучшую сторону. Шойгу выразила благодарность коллегам с петербургского канала “78” за запуск проекта под названием “Гонки”. Благодаря последнему зрители смогут с самого начала наблюдать за историями “преображения”.
В рамках первых двух выпусков соревноваться между собой будут десять команд, каждая из которых насчитывает по шесть участников. Задействованы в телеформате “Гонки Героев” представители самых разных профессий, включая медработников, политических деятелей, юристов, преподавателей и т.д. Многие из героев впервые встретились именно на съемках. У зрителей будет шанс познакомиться с историей каждого претендента и его жизнью вне экрана, которая обычно имеет мало общего со спортом.
Раскрыть собственные “сверхспособности” участникам придется во время прохождения рельефной трассы курорта “Игора”. Для добровольцев не предусмотрено поблажек, а успех команды будет зависеть от сообразительности каждого, их силы и взаимоподдержки. Участников ожидают многочисленные фирменные препятствия, куда входят рукоход “Китайский”, “Рожденный заново”, а под конец пути придется взойти на восьмиметровый “Эверест”. Добавить телеверсии “Гонки Героев” зрелищности планируется за счет изображения с десятков камер, съемка будет осуществляться и с воздуха.
Гендиректор канала “78” Александр Анучкин считает проект “фантастическим”, а решение о его адаптации для ТВ принималось спонтанно. После одобрения со стороны организаторов начались соответствующие работы. Деятель выразил надежду на то, что зрители не останутся равнодушными.
Проигравших в “Гонке Героев” нет, ведь победу одерживает каждый, кому хватило смелости появиться на старте. Однако в рамках телешоу первенство достанется только одному из участников. Первый выпуск зрители уже увидели на канале “78” первого марта в 19:30, второй ожитается 8 марта в это же время.
Спорт
Добавил: Роман Сегодня, 08:31