Эксперт назвал распространенные привычки, мешающие высыпаться





Сомнолог рекомендует вставать ночью для похода в туалет лишь при крайней необходимости, поскольку это мешает полноценному сну. Когда человек встает, у него учащается пульс, и это может стать причиной неспособности уснуть снова. Некоторые люди спешат в постель пораньше, особенно если им не удалось выспаться прошлой ночью. Эксперт рекомендует дожидаться привычного для организма времени отхода ко сну, чтобы не навредить своему режиму. По его словам, не следует беспокоиться из-за недостаточного по времени сна, поскольку не всем людям необходимо 8 часов для того, чтобы выспаться.Чтобы спокойно и быстро уснуть, сомнолог советует отказаться от пользования смартфоном в постели. Дело в том, что яркий свет дисплея стимулирует мозг, что будет мешать засыпанию.