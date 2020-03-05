Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель запрещает Дмитрию Дмитренко навещать свою маму
В популярной семье на реалити-шоу «Дом-2» снова назревает крупный скандал. Ольга Рапунцель высказалась резко против того, чтобы Дмитрий Дмитренко навестил свою маму. Беременная супруга не видит необходимости в срочной поездке мужа во Владивосток. Людмила Григорьевна, мама Дмитрия, попросила его приехать, и он сразу согласился. Однако жена очень негативно отнеслась к этой идее.
Дмитрий не стал звать Ольгу с собой в поездку. Молодой человек хочет улететь на пару дней, чтобы хоть немного передохнуть от бесконечных скандалов с женой. Он искренне не понимает, зачем Рапунцель ехать туда, где её будут не рады видеть. Она на это возражает, что тоже является полноценной семьёй Дмитрия.
В результате этих разборок Дмитренко последнюю неделю находится буквально на грани нервного срыва. Они часто ругаются, скандалят и спорят с супругой. По его мнению, женщины, которых он любит, «рвут его на части».
Ольга Рапунцель считает, что именно Дима виноват во всех ссорах семьи с обитателями «Дома-2» и «матерью всех рапунцелей». Именно он с помощью манипуляций, по её мнению, сталкивает Олю с родственниками и соседями.
Возможно, девушка не так уж и ошибается. Если бы Дмитренко сразу обозначил стиль общения Рапунцель со своей мамой, ему не пришлось бы объяснять, почему во Владивостоке не ждут Ольгу и маленькую Василису.
Дмитрий не стал звать Ольгу с собой в поездку. Молодой человек хочет улететь на пару дней, чтобы хоть немного передохнуть от бесконечных скандалов с женой. Он искренне не понимает, зачем Рапунцель ехать туда, где её будут не рады видеть. Она на это возражает, что тоже является полноценной семьёй Дмитрия.
В результате этих разборок Дмитренко последнюю неделю находится буквально на грани нервного срыва. Они часто ругаются, скандалят и спорят с супругой. По его мнению, женщины, которых он любит, «рвут его на части».
Ольга Рапунцель считает, что именно Дима виноват во всех ссорах семьи с обитателями «Дома-2» и «матерью всех рапунцелей». Именно он с помощью манипуляций, по её мнению, сталкивает Олю с родственниками и соседями.
Возможно, девушка не так уж и ошибается. Если бы Дмитренко сразу обозначил стиль общения Рапунцель со своей мамой, ему не пришлось бы объяснять, почему во Владивостоке не ждут Ольгу и маленькую Василису.