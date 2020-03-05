Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель запрещает Дмитрию Дмитренко навещать свою маму





Дмитрий не стал звать Ольгу с собой в поездку. Молодой человек хочет улететь на пару дней, чтобы хоть немного передохнуть от бесконечных скандалов с женой. Он искренне не понимает, зачем Рапунцель ехать туда, где её будут не рады видеть. Она на это возражает, что тоже является полноценной семьёй Дмитрия.В результате этих разборок Дмитренко последнюю неделю находится буквально на грани нервного срыва. Они часто ругаются, скандалят и спорят с супругой. По его мнению, женщины, которых он любит, «рвут его на части».Ольга Рапунцель считает, что именно Дима виноват во всех ссорах семьи с обитателями «Дома-2» и «матерью всех рапунцелей». Именно он с помощью манипуляций, по её мнению, сталкивает Олю с родственниками и соседями.Возможно, девушка не так уж и ошибается. Если бы Дмитренко сразу обозначил стиль общения Рапунцель со своей мамой, ему не пришлось бы объяснять, почему во Владивостоке не ждут Ольгу и маленькую Василису.