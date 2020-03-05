Ксения Собчак объяснила, почему рассталась со «слишком хорошим» Ильей Яшиным





В выпуске шоу «Осторожно, Собчак!», который только появился на платформе YouTube, автор брала интервью у Ренаты Литвиновой. Во время разговора они обсудили много непростых тем. Литвинова поведала о своих сложных отношениях с мужем ведущей, режиссером Константином Богомоловым. По её словам, она делала там много гадостей и теперь опасается мести со стороны Ксении. Актриса призналась, что не очень любит творчество Богомолова и иногда покидала его спектакли до завершения.Во время беседы девушки затронули тему бывшего возлюбленного Собчак - Ильи Яшина. Когда они обсуждали внешне привлекательных и даже сексуальных политиков, Ксения высказала мнение, что «Яшин - секси». Рената Литвинова согласилась, что слышала о нём много положительного и поинтересовалась у ведущей причиной их расставания.Ксения Собчак посетовала, что жизнь сама внесла свои коррективы, а Яшин оказался слишком хорошим, но уточнила, что сама была инициатором расставания. Телеведущая признала, что до сих пор отзывается о политике с теплотой.