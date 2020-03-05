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Ксения Собчак объяснила, почему рассталась со «слишком хорошим» Ильей Яшиным

В последнем выпуске собственного шоу «Осторожно, Собчак!» известная телеведущая объяснила причину расставания с политиком Ильёй Яшиным. По её словам, дело было в характере самой Ксении.

Ксения Собчак объяснила, почему рассталась со «слишком хорошим» Ильей Яшиным

В выпуске шоу «Осторожно, Собчак!», который только появился на платформе YouTube, автор брала интервью у Ренаты Литвиновой. Во время разговора они обсудили много непростых тем. Литвинова поведала о своих сложных отношениях с мужем ведущей, режиссером Константином Богомоловым. По её словам, она делала там много гадостей и теперь опасается мести со стороны Ксении. Актриса призналась, что не очень любит творчество Богомолова и иногда покидала его спектакли до завершения.

Во время беседы девушки затронули тему бывшего возлюбленного Собчак - Ильи Яшина. Когда они обсуждали внешне привлекательных и даже сексуальных политиков, Ксения высказала мнение, что «Яшин - секси». Рената Литвинова согласилась, что слышала о нём много положительного и поинтересовалась у ведущей причиной их расставания.

Ксения Собчак посетовала, что жизнь сама внесла свои коррективы, а Яшин оказался слишком хорошим, но уточнила, что сама была инициатором расставания. Телеведущая признала, что до сих пор отзывается о политике с теплотой.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:27

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