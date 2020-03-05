Зрители заметили сходство участника проекта «Дом-2» с супругом Ксении Бородиной





Более того, телезрители говорят о том, что у Владислава Иванова прослеживается не только внешнее сходство с супругом ведущей проекта «Дом-2» Ксении Бородиной. Якобы двое мужчин похожи между собой еще и мимикой, а также жестами.Но вот самому Владиславу Иванову далеко до героя из положительных историй. Он неоднократно пользовался в рамках проекта девушками. Также бесконечно менял себе избранниц и успел заработать не самую хорошую репутацию на телестройке.Говорят и о том, что последней жертвой Владислава Иванова стала Екатерина Скалон. Якобы именно по этой причине девушка начала страдать и вести себя неадекватно. Ко всему, Екатерина только недавно перебрала с «волшебными» напитками и опозорилась. Теперь ее поведение связывают именно с неудачными отношениями с Ивановым. Однако сам участник реалити «Дом-2» похоже по этому поводу не волнуется.