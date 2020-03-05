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"Яндекс" запустил социальную сеть "Аура"

Социальная сеть "Аура" компании "Яндекс" стала отдельным юридическим лицом, получившим название ООО "ИИ-Технологии", таким образом запусти сервис для всех желающих пользователей. Система "СПАРК-Интерфакс" сообщает, что Герман Царев, руководитель "Ауры", учредил его в декабре минувшего года.


ООО "Яндекс" получило 49% в компании 2 марта, а доля Царева в "ИИ-Технологии" составила 48 процентов, также физлицам Константину Леху и Андрею Бабаеву досталось по полтора процента. Соцсеть "Аура" в настоящее время доступна по адресу aura.top, сообщается в пресс-службе "Яндекса". Вчера на прежнем сайте проводились технические работы, поэтому он был недоступен, а спустя некоторое время при переходе на него пользователей перенаправляли на новый электронный адрес. Теперь же пройти регистрацию и стать пользователем "Ауры" может любой желающий, а для этого потребуется всего лишь номер телефона. Также приложение можно загрузить на смартфон с операционной системой Android. такая возможность для владельцев "яблочных" гаджетов будет предоставлена позднее.

К слову, запуск "Яндексом" указанной соцсети в режиме бета-тестирования произошел год назад. Стать пользователем в то время можно было исключительно по приглашению ранее зарегистрированных юзеров. Особенностью "Ауры" назван подбор потенциальных друзей на основе нейронных сетей и машинного обучения, а также других технологий известной компании. "Яндекс" пока не раскрывает информации о количестве пользователей соцсети.

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Технологии / Важно
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 07:28

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