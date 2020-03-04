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Елена Степаненко решила улучшить эстетику своей улыбки с помощью виниров

Елена Степаненко продолжает совершенствовать свою внешность. На этот раз российская артистка эстрады, которая очень похудела за последний год и прошла ряд косметологических процедур, решила улучшить эстетику своей улыбки с помощью виниров.
Елена Степаненко решила улучшить эстетику своей улыбки с помощью виниров

Для безупречной улыбки Елена Степаненко решила поставить себе специальные фарфоровые накладки на зубы - виниры. В этом ей помог один из лучших стоматологов. Ранее юмористка приняла решение сменить изменила имидж и поменять прическу. На данный момент она всё также продолжает худеть. Судя по всему, её новый внешний вид может быть связан с переменами в карьере. Недавно появилась информация, что актриса подписала коммерчески выгодный контракт с ВГТРК: Степаненко будет вести новую юмористическую программу.

Стоит отметить, что данное событие особенно сильно отразилось на Петросяне. Холдинг принял решение закрыть передачи «Утренняя почта», «Сам себе режиссёр» и приостановил съёмки программы «Смехопанорама», которые он вёл. Вероятнее всего, что Степаненко больше выиграла от расставания с юмористом. Также она недавно прокомментировала свой развод с пародистом и отметила, что сам принял решение начать «новую жизнь» и на данный момент «происходит то, что он сам избрал».

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 21:27

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