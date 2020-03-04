Протоиерей Дмитрий Смирнов считает бесполезным образование для девочек





Дмитрию Смирнову задали вопрос о помощи в воспитании детей, на что он ответил, что таких помощников себе нужно родить. Он привел в пример историю одной из прихожан, которая не отправила свою 7-летнюю дочь в школу, а оставила ее дома, чтобы она помогала ей в уходе за младенцем. Он подчеркнул, что всячески поддерживал гражданку в ее решении. Также он отметил, что важнее девочку научить ухаживать за детьми, а не писать и читать. Смирнов считает, что в школах процветает хамство учителям, зависть и сквернословие, а дома из нее воспитают настоящую мать.Не так давно протоиерей Смирнов назвал проститутками женщин, которые начинают жить с партнером до заключения официального брака.