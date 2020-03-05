Ученые: Потеря любимого человека увеличивает риск появления рака кожи





Речь идет о злокачественной меланоме, которая является самой опасной разновидностью онкологии. Ученые проанализировали данные двух исследований, проводившихся с 1997 по 29017 годы в Дании и Великобритании. Оказалось, что у потерявших близкого человека людей данный вид рака кожи диагностировался на 17% чаще, чем у тех, кто не переживал смерть партнера, а в большинстве случаев недуг обнаруживался на поздней стадии. Исследователи уверены, что всему виной перенесенный стресс, однако существует и предположение, что причина кроется в отсутствии партнера, который бы мог заметить первые признаки рака у мужа или жены.Исследователи напоминают, что раннее выявление меланомы помогает своевременно начать лечение, что увеличивает шансы на выздоровление. При наличии любых изменений в организме следует незамедлительно отправляться к врачу.