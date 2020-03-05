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Ученые: Потеря любимого человека увеличивает риск появления рака кожи

Исследователи Лондонской школы гигиены и тропической медицины провели исследование, пытаясь выяснить, какие риски для здоровья существуют у людей, потерявших своего партнера. Как оказалось, смерть любимого человека увеличивает вероятность появления рака кожи.

Речь идет о злокачественной меланоме, которая является самой опасной разновидностью онкологии. Ученые проанализировали данные двух исследований, проводившихся с 1997 по 29017 годы в Дании и Великобритании. Оказалось, что у потерявших близкого человека людей данный вид рака кожи диагностировался на 17% чаще, чем у тех, кто не переживал смерть партнера, а в большинстве случаев недуг обнаруживался на поздней стадии. Исследователи уверены, что всему виной перенесенный стресс, однако существует и предположение, что причина кроется в отсутствии партнера, который бы мог заметить первые признаки рака у мужа или жены.

Исследователи напоминают, что раннее выявление меланомы помогает своевременно начать лечение, что увеличивает шансы на выздоровление. При наличии любых изменений в организме следует незамедлительно отправляться к врачу.

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Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 03:10

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