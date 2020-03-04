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По-слухам, участник «Дом-2» Денис Мокроусов уже «положил глаз» на квартиру Ольги Рапунцель

Большинство зрителей догадываются, что именно привлекло Дениса Мокроусова в отношениях с Аленой Рапунцель. В Сети начали активно говорить о том, что молодой человек нацелился завладеть квартирой Ольги.
По-слухам, участник «Дом-2» Денис Мокроусов уже «положил глаз» на квартиру Ольги Рапунцель

С каждым днем Денис Мокроусов для многих открывается все с новой стороны. Многие знают, что именно он смог уговорить, чтобы Алена и ее мама Татьяна Владимировна стали на путь примирения по отношению к Ольге Рапунцель. Женщины изначально были непреклонны, но потом решили, что все-таки готовы помириться.

Однако Ольга Рапунцель якобы интересна Денису Мокроусову не только, как помощница с Богданом пока нет рядом Татьяны Владимировны. Так, многие постановили, что Денис намерен завладеть той квартирой, которую Ольга выиграла в конкурсе «Человек года».


Говорят о том, что Мокроусов уговаривает свою возлюбленную поговорить с сестрой, чтобы она разрешила там им пожить, пока временно. Для этого Денис даже вроде как готов ремонт там делать. Ну, а потом можно, ведь сказать, что у Ольги есть сбережения на жилье, а у Алены нет. Таким образом, Денис Мокроусов, возможно, сможет завладеть сразу и жилплощадью и столичной пропиской.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:55

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