Дмитрий Шепелев не считает свой уход с Первого канала ошибкой

Согласно признанию Дмитрия Шепелева, он множество раз слышал, что увольнение с Первого канала станет главной ошибкой в его жизни. Однако он продолжил слушать свой внутренний голос и настоял на своем. Артист намерен доказать в первую очередь самому себе, что это решение – не ошибка. Поклонники полностью поддержали своего кумира в комментариях, а также осыпали пожеланиями насчет работы и будущего.В настоящее время артист отдыхает на горнолыжном курорте, куда планировал отправиться вместе с сыном. Артист наслаждается свободой, а также передает “привет” во все офисы, где ему сейчас нет надобности находиться.