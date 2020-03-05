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Дмитрий Шепелев не считает свой уход с Первого канала ошибкой

Дмитрий Шепелев не считает свой уход с Первого канала ошибкой. Во время отдыха на горнолыжном курорте телеведущий обсудил с поклонниками в Instagram собственное увольнение.

Согласно признанию Дмитрия Шепелева, он множество раз слышал, что увольнение с Первого канала станет главной ошибкой в его жизни. Однако он продолжил слушать свой внутренний голос и настоял на своем. Артист намерен доказать в первую очередь самому себе, что это решение – не ошибка. Поклонники полностью поддержали своего кумира в комментариях, а также осыпали пожеланиями насчет работы и будущего.

В настоящее время артист отдыхает на горнолыжном курорте, куда планировал отправиться вместе с сыном. Артист наслаждается свободой, а также передает “привет” во все офисы, где ему сейчас нет надобности находиться.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 04:06

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