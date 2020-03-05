Бюджетный смартфон Honor 20 Lite получит новые конфигурации памяти





В базе TENAA изначально была представлена версия на 4 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ, но недавно стало известно, что к выходу готовятся также Honor 20 Lite с 6 или 8 Гб "оперативки", тогда как флэш-памяти будет 256 Гб. Известно, что мобильное устройство получило 6,21-дюймовый дисплей с разрешением 2340х1080 точек. Для фронтальной камеры на 32 Мп предусмотрен каплевидный вырез, а основной модуль имеет датчики на 24, 8 и 2 Мп. Аппарат оснащен процессором Kirin 710 и батареей емкостью 3400 мАч.Основной модуль предоставляет пользователям возможность осуществлять запись видеороликов с частотой 480 к/с. Honor 20 Lite получил разъем 3,5 мм, также в наличии дактилоскопический сканер, разместившийся на задней панели.