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Бюджетный смартфон Honor 20 Lite получит новые конфигурации памяти

Представляющий бюджетный сегмент Honor 20 Lite получил новые конфигурации памяти. Стали известны характеристики готовящихся к презентации смартфонов.

В базе TENAA изначально была представлена версия на 4 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ, но недавно стало известно, что к выходу готовятся также Honor 20 Lite с 6 или 8 Гб "оперативки", тогда как флэш-памяти будет 256 Гб. Известно, что мобильное устройство получило 6,21-дюймовый дисплей с разрешением 2340х1080 точек. Для фронтальной камеры на 32 Мп предусмотрен каплевидный вырез, а основной модуль имеет датчики на 24, 8 и 2 Мп. Аппарат оснащен процессором Kirin 710 и батареей емкостью 3400 мАч.

Основной модуль предоставляет пользователям возможность осуществлять запись видеороликов с частотой 480 к/с. Honor 20 Lite получил разъем 3,5 мм, также в наличии дактилоскопический сканер, разместившийся на задней панели.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 05:01

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