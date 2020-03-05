«Это секрет»: Божена Рынска намекнула на рождение дочери
Божена Рынска на своей странице в Instagram намекнула на то, что у неё родилась дочь. В одном из своих постов она сообщила, что в доме появилась няня.
Божена Рынска, общаясь с пользователями Сети, сообщила, дочка должна появиться на свет в феврале. Однако в последнее время она начала уклончиво отвечать на вопрос и принялась писать, что на данный момент «это секрет». Вероятнее всего, светская обозревательница всё таки стала мамой, но пока не планирует разглашать эту информацию. Стоит отметить, что после смерти супруга Игоря Малашенко журналистка решила родить от него ребёнка.
Она рассказала, что у неё сохранились замороженные эмбрионы от него. Позднее Божена Рынска сообщила подписчикам об успешной подсадке суррогатной матери. После того, как ей стало известно, что будет дочь, она приняла решения назвать её Евгенией. Согласно утверждениям вдовы российского политолога, у неё не получается выносить ребёнка по медицинским показаниям.
Ранее Божена Рынска написала проникновенное послание покойному супругу Игорю Малашенко, почтви его память в годовщину смерти. Она отметила, что до сих пор хранит его вещи и очень скучает.
Божена Рынска, общаясь с пользователями Сети, сообщила, дочка должна появиться на свет в феврале. Однако в последнее время она начала уклончиво отвечать на вопрос и принялась писать, что на данный момент «это секрет». Вероятнее всего, светская обозревательница всё таки стала мамой, но пока не планирует разглашать эту информацию. Стоит отметить, что после смерти супруга Игоря Малашенко журналистка решила родить от него ребёнка.
Она рассказала, что у неё сохранились замороженные эмбрионы от него. Позднее Божена Рынска сообщила подписчикам об успешной подсадке суррогатной матери. После того, как ей стало известно, что будет дочь, она приняла решения назвать её Евгенией. Согласно утверждениям вдовы российского политолога, у неё не получается выносить ребёнка по медицинским показаниям.
Ранее Божена Рынска написала проникновенное послание покойному супругу Игорю Малашенко, почтви его память в годовщину смерти. Она отметила, что до сих пор хранит его вещи и очень скучает.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:05