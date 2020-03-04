«Почесывание и зуд»: Телеведущая Ксения Собчак рассказала о своих симптомах

В итоге Ксения Собчак все-таки прокомментировала свою предстоящую работу. Светская львица заявила, что изначально у нее были весьма неприятные симптомы и она даже думала, что испытывает коронавирус. Однако потом теледива решила признать, что это не он. Так, Собчак заявила, что чувствует почесывание, а также зуд. Выяснилось, таким образом она просто смеется над своими коллегами. Ксения Собчак отметила, что эти ощущения были вызваны тем, что ей хочется совершить какую-нибудь провокацию.Стоит отметить, что Ксения Собчак не оставляет и возможности, чтобы задеть Ольгу Бузову. Напомним, недавно она говорила о том, что поют они в принципе примерно одинаково. Подобное поведение говорило о том, что Собчак не пустила шанса, чтобы пошутить над Бузовой.