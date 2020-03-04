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«Почесывание и зуд»: Телеведущая Ксения Собчак рассказала о своих симптомах

О своих странных симптомах знаменитая Ксения Собчак стала говорить после того, как узнала с кем в этом году ей придется делить сцену во время премии Муз-ТВ. В частности, почесывание и зуд светская львица испытала после того, как выяснилось, что работать придется с бывшей коллегой по «Дом-2» Ольгой Бузовой.

«Почесывание и зуд»: Телеведущая Ксения Собчак рассказала о своих симптомах

В итоге Ксения Собчак все-таки прокомментировала свою предстоящую работу. Светская львица заявила, что изначально у нее были весьма неприятные симптомы и она даже думала, что испытывает коронавирус. Однако потом теледива решила признать, что это не он. Так, Собчак заявила, что чувствует почесывание, а также зуд. Выяснилось, таким образом она просто смеется над своими коллегами. Ксения Собчак отметила, что эти ощущения были вызваны тем, что ей хочется совершить какую-нибудь провокацию.


Стоит отметить, что Ксения Собчак не оставляет и возможности, чтобы задеть Ольгу Бузову. Напомним, недавно она говорила о том, что поют они в принципе примерно одинаково. Подобное поведение говорило о том, что Собчак не пустила шанса, чтобы пошутить над Бузовой.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:26

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