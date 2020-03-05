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Дети скончавшейся Ирины Цывиной разругались из-за наследства

Дети скончавшейся актрисы Ирины Цывиной не могут мирно решить вопрос наследства. Сын бывшей супруги Евгения Евстигнеева не согласен с тем, что имущество придется поровну разделить с сестрой Зинаидой, поэтому родственники разругались.
Дети скончавшейся Ирины Цывиной разругались из-за наследства

Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни в апреле прошлого года. Учитывая возраст и планы на будущее при жизни актриса не оставила завещание, а после смерти встал вопрос о разделе имущества между ее детьми. Цывина являлась владелицей трех квартир - на улице Фадеева, где она и жила до последнего, на Садово-Самотечной и Отрадной. То есть две квартиры из трех находятся в центре Москвы. Также у Цывиной был автомобиль и дом с земельным участком в Подмосковье в деревне Ларево. Последний является самым дорогим активом, сообщила адвокат Юлия Вербицкая в беседе с журналистами "Комсомольской правды". Он достался актрисе после смерти Евгения Евстигнеева, хотя длительное время Цывина не оформляла его, ввиду чего участок пришлось выкупать у администрации района, а это произошло тогда, когда актриса уже состояла в браке с Александром Благонравовым. После всех бумажных препятствий супруги построили и благоустроили дом, который планировалось сдавать в аренду, получая деньги.

У Цывиной остались дое детей от брака с Георгием Пусепом, а разделить имущество матери после ее смерти пришлось в равных долях. Тем не менее сын Евгений с таким решением не согласен, так как он был усыновлен Благонравовым в браке с актрисой, то есть доля, по его мнению, должна быть больше, чем у его сестры Зинаиды. Более того последняя после развода родителей осталась жить с отцом Георгием Пусепом в США, а расстояние, вероятно, не способствовало теплым отношениям брата и сестры. Сама Зинаида, по словам адвоката Юлии Вербицкой, не согласна с тем, что Евгений сдает их общее имущество в аренду, а деньгами не делится. В итоге родственники до сих пор не могут разобраться в этом вопросе, а споры продолжаются до настоящего времени.

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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 06:02

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