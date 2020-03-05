Предполагаемый отец Витаса через суд требует от него алименты





Врач из Магнитогорска Сергей Паталах уже выступал на телевидении с заявлением о том, что якобы он является настоящим биологическим отцом Витаса. Однако результаты ДНК-теста показали, что они не могут быть родственниками, а сам артист назвал заявление мужчины “оскорблением”. Спустя 8 лет после произошедшего россиянин решил обратиться в суд на артиста с требованием выплатить ему алименты как совершеннолетнему нетрудоспособному гражданину. На судебное заседание пришел только истец, а Витас проигнорировал процесс. Журналистам “МК” Паталах отметил, что в своей семье он намерен разобраться сам.В социальных сетях гражданин назвал собственными детьми также Анну Калашникову, Анну Чапман, Наталью Поклонскую, Екатерину Климову, Анастасию Задорожную и Юлию Паршуту. Наличие большого количества детей он объясняет привлекательной внешностью и частыми путешествиями по СССР.