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Предполагаемый отец Витаса через суд требует от него алименты

Считающий себя биологическим отцом Витаса россиянин подал на певца в суд с требованием выплатить ему алименты как “нетрудоспособному члену семьи”. Сергей Паталах обратился в Кунцевский суд Москвы с иском на имя Виталия Грачева.

Врач из Магнитогорска Сергей Паталах уже выступал на телевидении с заявлением о том, что якобы он является настоящим биологическим отцом Витаса. Однако результаты ДНК-теста показали, что они не могут быть родственниками, а сам артист назвал заявление мужчины “оскорблением”. Спустя 8 лет после произошедшего россиянин решил обратиться в суд на артиста с требованием выплатить ему алименты как совершеннолетнему нетрудоспособному гражданину. На судебное заседание пришел только истец, а Витас проигнорировал процесс. Журналистам “МК” Паталах отметил, что в своей семье он намерен разобраться сам.

В социальных сетях гражданин назвал собственными детьми также Анну Калашникову, Анну Чапман, Наталью Поклонскую, Екатерину Климову, Анастасию Задорожную и Юлию Паршуту. Наличие большого количества детей он объясняет привлекательной внешностью и частыми путешествиями по СССР.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:03

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