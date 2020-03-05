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Адвокат Наталия Аксенова призвала родителей сообщать о незаконном сборе денег в школе

Отечественный адвокат Наталия Аксенова выразила мнение, что в случае незаконного сбора денег в школах следует обратиться в прокуратуру. Общественники и специалисты в сфере образования обсудили указанную проблему на прошедшей пресс-конференции в центре медиагруппы “Патриот”.

Наталия Аксенова порекомендовала родителям, уличившим незаконный сбор средств в школах, отправляться к директору школы с подробным описанием ситуации. Руководство учебного заведения может не знать о происходящем, но если там не могут повлиять на побор средств, то следует обратиться с заявлением к полицию или прокуратуру. Помочь могут также в районном отделе образования, проведя проверку по факту нарушения. Дело в том, что в современности из бюджета выделяются деньги на ремонт, охрану и уборку, поэтому данные услуги не требуют финансовых вложений со стороны учащихся.

Аксенова подтвердила, что незаконный сбор средств особенно распространен в начальной и средней школе, поскольку родители ощущают незащищенность своих детей. Адвокат рекомендует разделять необходимость сдать деньги на нужды школы, которая может требовать оплату дополнительных услуг, например, кружка шахмат или репетиторства, но исключительно на добровольной основе, а также сбор может организовать родительский комитет, передает "НьюИнформ".

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 01:10

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