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Эвелина Бледанс общается с отцом сына Семена только по проблемам с ребенком

Известная актриса Эвелина Бледанс в интервью для «Точки Nad И» рассказала о своей личной жизни, воспитании особенного ребенка и отношения с бывшими возлюбленными. Знаменитость сообщила, что с отцом младшего сына Семена Александром Семиным общается достаточно редко, зачастую это касается вопросов с проблемами наследника.
Эвелина Бледанс общается с отцом сына Семена только по проблемам с ребенком

Развод Эвелины Бледанс с Александром Семиным произошел около четырех лет назад. В настоящее время бывший возлюбленный телезвезды снова вступил в брак и стал отцом. Звезда "Маски-шоу" призналась, что не подсчитывает количество времени, которое Семен проводит с родителем, более того, актриса в любой удобный для себя момент может отправиться с наследником отдыхать за границу. "Общаемся мы не много", - рассказала Бледанс об отношениях с экс-супругом.

Также звезда рассказала, что в настоящий момент она проживает с Семеном в доме, который ей оставил бывший муж. Актриса иногда испытывает негативные эмоции по отношению к экс-избранникам, но старается об этом не говорить на публике. Отношение к изменам у знаменитости спокойное, главное, чтобы не страдала женщина. Также Бледанс считает, что пары разводятся в большинстве случаев, когда хотят пожить для себя.

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ШоуБиз
Добавил: Виктория Романовская Вчера, 23:08

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