Эвелина Бледанс общается с отцом сына Семена только по проблемам с ребенком





Развод Эвелины Бледанс с Александром Семиным произошел около четырех лет назад. В настоящее время бывший возлюбленный телезвезды снова вступил в брак и стал отцом. Звезда "Маски-шоу" призналась, что не подсчитывает количество времени, которое Семен проводит с родителем, более того, актриса в любой удобный для себя момент может отправиться с наследником отдыхать за границу. "Общаемся мы не много", - рассказала Бледанс об отношениях с экс-супругом.Также звезда рассказала, что в настоящий момент она проживает с Семеном в доме, который ей оставил бывший муж. Актриса иногда испытывает негативные эмоции по отношению к экс-избранникам, но старается об этом не говорить на публике. Отношение к изменам у знаменитости спокойное, главное, чтобы не страдала женщина. Также Бледанс считает, что пары разводятся в большинстве случаев, когда хотят пожить для себя.