Звезда «Дом-2» Роман Макеев избавляется от тату, посвящённого Алене Рапунцель





Когда Роман Макеев и Алена Рапунцель состояли в отношениях, то набили татуировки с именами друг друга. Девушка уже избавилась от этой надписи и даже продемонстрировала, что теперь красуется на ее боку в Сети. Видимо теперь пришла очередь Романа, так как он сообщил, что намерен удалить рисунок.В личном блоге Роман Макеев обратился к своим поклонникам с просьбой не задавать ему вопросов о его экс-возлюбленной. Ко всему, он отметил, что уже выбрал мастера, который сможет помочь ему избавиться от тату. Однако из-за того, что он занят делами пока этот процесс немного затормозился.Макеев подчеркивает, что перебьет татуировку, и наконец, сможет забыть о том, что его связывало с Рапунцель.Также звезда проекта «Дом-2» Роман Макеев сказал, что пока не может определиться какой из двух понравившихся ему рисунков набить и попросил помощи у своих фолловеров.