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Звезда «Дом-2» Роман Макеев избавляется от тату, посвящённого Алене Рапунцель

Звезда скандального реалити «Дом-2» Роман Макеев решил избавиться от какого-либо напоминания о своей бывшей девушке Алене Рапунцель. Хотя ранее он заявлял, что намерен оставить себе татуировку на всю жизнь. Более того, Роман уже подобрал, каким может быть его новый рисунок.

Звезда «Дом-2» Роман Макеев избавляется от тату, посвящённого Алене Рапунцель

Когда Роман Макеев и Алена Рапунцель состояли в отношениях, то набили татуировки с именами друг друга. Девушка уже избавилась от этой надписи и даже продемонстрировала, что теперь красуется на ее боку в Сети. Видимо теперь пришла очередь Романа, так как он сообщил, что намерен удалить рисунок.

В личном блоге Роман Макеев обратился к своим поклонникам с просьбой не задавать ему вопросов о его экс-возлюбленной. Ко всему, он отметил, что уже выбрал мастера, который сможет помочь ему избавиться от тату. Однако из-за того, что он занят делами пока этот процесс немного затормозился.


Макеев подчеркивает, что перебьет татуировку, и наконец, сможет забыть о том, что его связывало с Рапунцель.

Также звезда проекта «Дом-2» Роман Макеев сказал, что пока не может определиться какой из двух понравившихся ему рисунков набить и попросил помощи у своих фолловеров.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:48

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