Звезда «Дом-2» Роман Макеев избавляется от тату, посвящённого Алене Рапунцель
Звезда скандального реалити «Дом-2» Роман Макеев решил избавиться от какого-либо напоминания о своей бывшей девушке Алене Рапунцель. Хотя ранее он заявлял, что намерен оставить себе татуировку на всю жизнь. Более того, Роман уже подобрал, каким может быть его новый рисунок.
Когда Роман Макеев и Алена Рапунцель состояли в отношениях, то набили татуировки с именами друг друга. Девушка уже избавилась от этой надписи и даже продемонстрировала, что теперь красуется на ее боку в Сети. Видимо теперь пришла очередь Романа, так как он сообщил, что намерен удалить рисунок.
В личном блоге Роман Макеев обратился к своим поклонникам с просьбой не задавать ему вопросов о его экс-возлюбленной. Ко всему, он отметил, что уже выбрал мастера, который сможет помочь ему избавиться от тату. Однако из-за того, что он занят делами пока этот процесс немного затормозился.
Макеев подчеркивает, что перебьет татуировку, и наконец, сможет забыть о том, что его связывало с Рапунцель.
Также звезда проекта «Дом-2» Роман Макеев сказал, что пока не может определиться какой из двух понравившихся ему рисунков набить и попросил помощи у своих фолловеров.
Когда Роман Макеев и Алена Рапунцель состояли в отношениях, то набили татуировки с именами друг друга. Девушка уже избавилась от этой надписи и даже продемонстрировала, что теперь красуется на ее боку в Сети. Видимо теперь пришла очередь Романа, так как он сообщил, что намерен удалить рисунок.
В личном блоге Роман Макеев обратился к своим поклонникам с просьбой не задавать ему вопросов о его экс-возлюбленной. Ко всему, он отметил, что уже выбрал мастера, который сможет помочь ему избавиться от тату. Однако из-за того, что он занят делами пока этот процесс немного затормозился.
Макеев подчеркивает, что перебьет татуировку, и наконец, сможет забыть о том, что его связывало с Рапунцель.
Также звезда проекта «Дом-2» Роман Макеев сказал, что пока не может определиться какой из двух понравившихся ему рисунков набить и попросил помощи у своих фолловеров.