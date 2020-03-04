Учёные выяснили, что мужчины различают по запаху возбуждённых женщин





Американские учёные провели исследование, в процессе которого добровольцы-мужчины обрабатывали запахи подмышек женщин. Как выяснилось, представители мужского пола имеют способность чувствовать возбуждение дам и считают такие запахи привлекательнее обычных. По словам ведущего автора эксперимента Арно Висмана, сигналы, выпускаемые с визуальными и слуховыми выражениями интереса к интимной близости, производят более сильный импульс, что ведёт к повышению сексуальной мотивации. Эксперты выразили надежду, что полученная ими информация повлечёт за собой дальнейшие эксперименты, благодаря которым получится узнать, какую роль в общении между людьми играют сексуальные обонятельные сигналы.