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Учёные выяснили, что мужчины различают по запаху возбуждённых женщин

Американские учёные выяснили, что мужчины различают по запаху сексуально возбуждённых женщин и тех дам, которые не настроены на интимную близость. Об этом пишет рецензируемый академический журнал по сексологии Archives of Sexual Behavior.

Американские учёные провели исследование, в процессе которого добровольцы-мужчины обрабатывали запахи подмышек женщин. Как выяснилось, представители мужского пола имеют способность чувствовать возбуждение дам и считают такие запахи привлекательнее обычных. По словам ведущего автора эксперимента Арно Висмана, сигналы, выпускаемые с визуальными и слуховыми выражениями интереса к интимной близости, производят более сильный импульс, что ведёт к повышению сексуальной мотивации. Эксперты выразили надежду, что полученная ими информация повлечёт за собой дальнейшие эксперименты, благодаря которым получится узнать, какую роль в общении между людьми играют сексуальные обонятельные сигналы.

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Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 22:02

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