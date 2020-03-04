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Звезды сериала “Волчонок” Макс и Чарли Карвер получили серьезные роли в фильме “Бэтмен”

Американские актеры, прославившиеся благодаря сериалу “Волчонок”, братья-близнецы Макс и Чарли Карвер получили серьезные роли в фильме “Бэтмен”. Работа над новым проектом стартовала в январе 2020 года.

Как информирует издание AV Club, братья Карвер уже дали свое согласие на съемки в новом фильме “Бэтмен”. Однако до сих пор неизвестно, какие роли им достались. Предполагается, что актеры будут играть “значительных” персонажей, а именно помощников главного злодея.
Звезды сериала “Волчонок” Макс и Чарли Карвер получили серьезные роли в фильме “Бэтмен”

До сих пор Макс и Чарли Карвер не подтвердили слухи официально. Известно, что съемки киноленты начались в январе этого года.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:12

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