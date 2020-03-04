Психолог Олеся Андрианова рассказала, стоит ли ограничивать детей в пользовании смартфонами
Психолог Олеся Андрианова поделилась экспертным мнением о том, стоит ли ограничивать детей в пользовании смартфонами. Специалист считает, что родителям необходимо принимать меры, касающиеся гаджетов.
Дело в том, что собственные смартфоны имеют даже те дети, которые ходят в детский сад, а современные родители сопровождают прием пищи, не отрываясь от гаджетов, приучая к этому младшее поколение. С младенчества дети привыкают к мультфильмам на планшетах и ноутбуках, что психолог считает бесполезной и даже опасной практикой. Для детей придуманы множество развивающих игр, которыми можно занять ребенка. Даже если планирование не помогает, то на гаджеты можно установить полезные приложения.
Досуг ребенка стоит контролировать, по мнению психолога, особенно, когда в гаджетах существуют средства контроля. В частности, они позволяют следить за трафиком и действиями ребенка, а также устанавливать ограничения, передает "Слово и Дело".
Дело в том, что собственные смартфоны имеют даже те дети, которые ходят в детский сад, а современные родители сопровождают прием пищи, не отрываясь от гаджетов, приучая к этому младшее поколение. С младенчества дети привыкают к мультфильмам на планшетах и ноутбуках, что психолог считает бесполезной и даже опасной практикой. Для детей придуманы множество развивающих игр, которыми можно занять ребенка. Даже если планирование не помогает, то на гаджеты можно установить полезные приложения.
Досуг ребенка стоит контролировать, по мнению психолога, особенно, когда в гаджетах существуют средства контроля. В частности, они позволяют следить за трафиком и действиями ребенка, а также устанавливать ограничения, передает "Слово и Дело".
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:42