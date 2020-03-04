Патриарх Кирилл считает Великий пост "встряской сознания" для христиан
Патриарх Кирилл выразил мнение, что Великий пост служит отличной “встряской сознания” для христиан и является для них своего рода “шоковой терапией”. Также он посоветовал приобщиться к посту, за счет которого собственную жизнь можно изменить к лучшему.
В процессе недавней проповеди после литургии, имевшей место в храме Христа Спасителя, глава РПЦ отметил, что предшествующий Пасхе пост оказывает влияние на сознание человека и заставляет осознать необходимость менять жизнь. Главными инструментами для совершенствования своего внутреннего мира и души патриарх Кирилл считает молитву, покаяние, милосердие и пост. Последний помогает избавить тело от привычного удобства, чтобы показать собственные силы.
Как известно, Великий пост в 2020 году официально стартовал еще 2 марта, а завершится он лишь спустя 40 дней. После этого наступит праздник Пасхи, запланированный на 19 апреля, передает iReactor.
В процессе недавней проповеди после литургии, имевшей место в храме Христа Спасителя, глава РПЦ отметил, что предшествующий Пасхе пост оказывает влияние на сознание человека и заставляет осознать необходимость менять жизнь. Главными инструментами для совершенствования своего внутреннего мира и души патриарх Кирилл считает молитву, покаяние, милосердие и пост. Последний помогает избавить тело от привычного удобства, чтобы показать собственные силы.
Как известно, Великий пост в 2020 году официально стартовал еще 2 марта, а завершится он лишь спустя 40 дней. После этого наступит праздник Пасхи, запланированный на 19 апреля, передает iReactor.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:44