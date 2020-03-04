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Влияние #MeToo: Из ремейка "Мулан" убрали избранника героини

Из ремейка анимационного фильма "Мулан" убрали избранника главной героини. Как отметил продюсер компании Disney, история лишилась персонажа Ли Шанга из-за того, что его сюжетная линия не соответствует эпохе #MeToo.
Влияние #MeToo: Из ремейка "Мулан" убрали избранника героини

Анимационный фильм "Мулан" повествует о девушке, которая выдаёт себя за мужчину, чтобы вместо своего отца стать воином китайской императорской армии. В оригинальной картине 1998 года, основой для которой послужила легенда о Хуа Мулане, генерал Ли Шанг подружился с альтер-эго главной героини. После раскрытия её истинной личности, персонажи остаются вместе. Тем не менее, беря во внимание разоблачения в Голливуде, продюсер Джейсон Рид отметил, что им не по душе доминирование власти в их отношениях. Он считает, что в эпоху #MeToo командир, являющийся также возлюбленным, выглядит весьма неудобно и неуместно.

Как передаёт BBC News, именно поэтому компания Disney приняла решение для ремейка разделить Ли Шанга на двух персонажей, одним из которых стал Коммандер Танг, который выполняет роль "второго" отца Мулан. А в качестве другого героя, избранника девушки, выступает равный ей в отряде Чен Хонхуй.

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Культура
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 19:55

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