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“Как сходить в туалет, не привлекая внимания”: Гарик Харламов посмеялся над очередным выпуском шоу Елены Малышевой

Гарик Харламов не перестает веселить публику в своем Instagram, публикуя фрагменты различных телепередач. После того, как долгое время он смеялся за шоу “Давай поженимся” с Ларисой Гузеевой, юморист принялся публиковать “необычные” обрывки из авторской программы Елены Малышевой.
“Как сходить в туалет, не привлекая внимания”: Гарик Харламов посмеялся над очередным выпуском шоу Елены Малышевой

В выпуске “Жить здорово!” медик с коллегами рассказала, как правильно сходить в общественный туалет, при этом не привлекая лишнего внимания. Малышева для этого рекомендует открыть кран в раковине, если таковая имеется в кабинке, для создания “шумовой завесы”. В сам сортир нужно набросать бумаги, чтобы “делать свои дела” потише. Ну и, естественно, не стоит в туалете разговаривать - ни по телефону, ни с людьми из соседних кабинок.

Пост с отрывком из выпуска Гарик Харламов подписал фразой “Top secret”. Фанаты в комментариях тоже посмеялись с советов, а некоторые предположили, что Лариса Гузеева и Елена Малышева могут платить юмористу за такую “рекламу”

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Добавил: Екатерина Кузнецова Сегодня, 19:05

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