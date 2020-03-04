“Как сходить в туалет, не привлекая внимания”: Гарик Харламов посмеялся над очередным выпуском шоу Елены Малышевой

В выпуске “Жить здорово!” медик с коллегами рассказала, как правильно сходить в общественный туалет, при этом не привлекая лишнего внимания. Малышева для этого рекомендует открыть кран в раковине, если таковая имеется в кабинке, для создания “шумовой завесы”. В сам сортир нужно набросать бумаги, чтобы “делать свои дела” потише. Ну и, естественно, не стоит в туалете разговаривать - ни по телефону, ни с людьми из соседних кабинок.Пост с отрывком из выпуска Гарик Харламов подписал фразой “Top secret”. Фанаты в комментариях тоже посмеялись с советов, а некоторые предположили, что Лариса Гузеева и Елена Малышева могут платить юмористу за такую “рекламу”