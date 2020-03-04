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Елизавета II, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель из-за коронавируса отказались от рукопожатий

В целях предупреждения коронавируса Елизавета II, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель отказались от рукопожатий. Примеру политиков не последовал Владимир Путин.

Как сообщает Telegram-канал “Пул 3”, Владимир Путин ответил на рукопожатие главы кабмина России Михаила Мишустина перед началом недавнего заседания. При этом представители других стран на своем примере показывают, как соблюдать медицинские предписания на фоне распространения коронавируса. Врачи советуют максимально ограничить взаимодействие с людьми, чтобы снизить риск распространения вируса COVID-19. Этим правилам следуют Ангела Меркель, Елизавета II и Эммануэль Макрон.

Владимир Путин заинтересовался данными о распространении коронавируса, а также поручил предоставить гражданам страны точные данные о недуге. В настоящее время массовые вспышки заболевания зафиксированы в Италии, Иране, Южной Корее и Китае, сообщает “ПолитЭксперт”.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:25

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