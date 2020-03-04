В этом году процессор Kirin 1020 дебютирует на смартфоне Huawei Mate 40





Ожидается, что на замену Kirin 990 придет процессор Kirin 1020, но пока платформа проходит под кодовым названием Baltimore. Переход от ядер Cortex-A76 к Cortex-A78 позволит повысить мощность на 50%, как обещает производитель. Согласно плану TSMC, новая 5-нанометровая продукция официально поступит в массовое производство в первой половине этого года. Бренд Huawei вместе с Apple, которые станут основными клиентами TSMC, планируют выпустить новые флагманские смартфоны в начале осени. В частности, iPhone 12 выйдет с однокристальной системой Apple A14, а модель Mate 40 будет совмещена Kirin 1020.Конкурентом Kirin 1020 по нормам 5 нм станет Qualcomm Snapdragon X60, но производится он будет, согласно слухам, не раньше 2021 года.