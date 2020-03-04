АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Мать может определить стадии развития собственного ребенка по…
EUR 73.94 USD 66.44
Курс валют на 04.03.2020

В этом году процессор Kirin 1020 дебютирует на смартфоне Huawei Mate 40

В этом году процессор Kirin 1020 дебютирует в Huawei Mate 40. Его производительность будет улучшена на 50% по сравнению с предшественником.

Ожидается, что на замену Kirin 990 придет процессор Kirin 1020, но пока платформа проходит под кодовым названием Baltimore. Переход от ядер Cortex-A76 к Cortex-A78 позволит повысить мощность на 50%, как обещает производитель. Согласно плану TSMC, новая 5-нанометровая продукция официально поступит в массовое производство в первой половине этого года. Бренд Huawei вместе с Apple, которые станут основными клиентами TSMC, планируют выпустить новые флагманские смартфоны в начале осени. В частности, iPhone 12 выйдет с однокристальной системой Apple A14, а модель Mate 40 будет совмещена Kirin 1020.

Конкурентом Kirin 1020 по нормам 5 нм станет Qualcomm Snapdragon X60, но производится он будет, согласно слухам, не раньше 2021 года.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:19

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
“Как сходить в туалет, не привлекая внимания”: Гарик Харламов посмеялся над очередным выпуском шоу Елены…
Британские ученые разработали приложение для выявления риска преждевременных…
«Зависит от Хейли»: Джастин Бибер рассказал о желании стать…
Милош Бикович высказался о возможности выхода продолжения фильма…
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова поборола депрессию и сделала ремонт в…
Алсу станцевала в атласном платье для съемок клипа Димы…
Жена Павла Мамаева убеждена, что арест мужа помог им сохранить…
Поклонники раскритиковали украинскую певицу Jerry Heil за пост о группе Little…
Младший сын Бритни Спирс пожелал смерти своему…
Ученые перечислили продукты, которые снимают стресс и улучшают…
Героиня фильма «Девчата» актриса Инна Макарова попала в больницу в тяжелом…
Эксперты: Климатическое оружие более мощное, чем…
Врачи составили список продуктов, повышающие риск развития заболеваний…
Алла Довлатова рассказала, как за один день потеряла работу на двух радиостанциях и трех…
Эксперты рассказали, помогают ли маски против…
Алсу призналась в любви к платьям с одним…
Владимир Жириновский станцевал под песню Little…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова откровенно об отношениях с Давидом Манукяном: «Обожаем друг друга…
«Это беда матери»: Маша Распутина обеспокоена состоянием Любови…
Состоялся релиз обновленного шутера Halo: Combat Evolved для…
Коллеги Юлии Началовой не дали денег на памятник…
Кайли Дженнер показала главный изъян своего…
Официально презентован серийный кроссовер Cupra…
«Это просто хайп»: ведущая «Дома-2» Ольга Бузова призвала в новой песни заканчивать отношения, если вас…
«Это был ад»: Приемная дочь Ирины Понаровской рассказала о жизни в…
Ученые предложили геймерам разработать вакцину от COVID-19 в формате…
Елена Яковлева покорила поклонников смелым образом с глубоким…
Гарри Стайлс опроверг слухи об отношениях с…
Просмотреть все новости