АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Мать может определить стадии развития собственного ребенка по…
EUR 73.94 USD 66.44
Курс валют на 04.03.2020

«Зависит от Хейли»: Джастин Бибер рассказал о желании стать отцом

Канадский поп-R&B-певец, автор песен и музыкант Джастин Бибер рассказал о желании стать отцом. Тем не менее, считает певец, принятие подобного решения зависит от его супруги, модели Хейли Болдуин.
«Зависит от Хейли»: Джастин Бибер рассказал о желании стать отцом

Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально поженились 14 сентября 2018 года. С тех пор в прессе регулярно появляется информация о том, что 23-летняя модель беременна. Сама знаменитость ранее призналась, что противозачаточные средства не пошли на пользу её организму. На тему пополнения в семье высказался и её муж.


Певец стал гостем шоу Эллен Дедженерес и поговорил с ведущей о своей личной жизни. На вопрос, сколько детей они с супругой планируют родить, 26-летний исполнитель отметил, что давно желает стать отцом, тем не менее считает, что к такому решению должна прийти и его избранница. «Всё зависит от Хейли. Это её тело», – заявил музыкант.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 18:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
“Как сходить в туалет, не привлекая внимания”: Гарик Харламов посмеялся над очередным выпуском шоу Елены…
Британские ученые разработали приложение для выявления риска преждевременных…
«Зависит от Хейли»: Джастин Бибер рассказал о желании стать…
Милош Бикович высказался о возможности выхода продолжения фильма…
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова поборола депрессию и сделала ремонт в…
Алсу станцевала в атласном платье для съемок клипа Димы…
Жена Павла Мамаева убеждена, что арест мужа помог им сохранить…
Поклонники раскритиковали украинскую певицу Jerry Heil за пост о группе Little…
Младший сын Бритни Спирс пожелал смерти своему…
Ученые перечислили продукты, которые снимают стресс и улучшают…
Героиня фильма «Девчата» актриса Инна Макарова попала в больницу в тяжелом…
Эксперты: Климатическое оружие более мощное, чем…
Врачи составили список продуктов, повышающие риск развития заболеваний…
Алла Довлатова рассказала, как за один день потеряла работу на двух радиостанциях и трех…
Эксперты рассказали, помогают ли маски против…
Алсу призналась в любви к платьям с одним…
Владимир Жириновский станцевал под песню Little…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова откровенно об отношениях с Давидом Манукяном: «Обожаем друг друга…
«Это беда матери»: Маша Распутина обеспокоена состоянием Любови…
Состоялся релиз обновленного шутера Halo: Combat Evolved для…
Коллеги Юлии Началовой не дали денег на памятник…
Кайли Дженнер показала главный изъян своего…
Официально презентован серийный кроссовер Cupra…
«Это просто хайп»: ведущая «Дома-2» Ольга Бузова призвала в новой песни заканчивать отношения, если вас…
«Это был ад»: Приемная дочь Ирины Понаровской рассказала о жизни в…
Ученые предложили геймерам разработать вакцину от COVID-19 в формате…
Елена Яковлева покорила поклонников смелым образом с глубоким…
Гарри Стайлс опроверг слухи об отношениях с…
Просмотреть все новости