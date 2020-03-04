«Зависит от Хейли»: Джастин Бибер рассказал о желании стать отцом

Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально поженились 14 сентября 2018 года. С тех пор в прессе регулярно появляется информация о том, что 23-летняя модель беременна. Сама знаменитость ранее призналась, что противозачаточные средства не пошли на пользу её организму. На тему пополнения в семье высказался и её муж.Певец стал гостем шоу Эллен Дедженерес и поговорил с ведущей о своей личной жизни. На вопрос, сколько детей они с супругой планируют родить, 26-летний исполнитель отметил, что давно желает стать отцом, тем не менее считает, что к такому решению должна прийти и его избранница. «Всё зависит от Хейли. Это её тело», – заявил музыкант.