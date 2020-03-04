Британские ученые разработали приложение для выявления риска преждевременных родов





Британские разработчики говорят, что их приложение для смартфонов QUiPP v2 - способно спасти множество жизней. Известно, что недавно разработанная программа помогает врачам быстро рассчитать вероятность преждевременных родов по шкале от нуля до 100. Эта оценка основана на ряде клинических симптомов, истории абортов или выкидышей и других биомаркерев той или иной женщины. Получение подобной информации гарантирует, что будущим мамам с высоким риском предоставят уход в оперативном порядке. Кроме того, программа может успокоить женщин благодаря позитивным показателям.Дети, родившиеся до 37 недели беременности, с большей вероятностью умирают или имеют физические и эмоциональные проблемы. Другими рисками подобного состояния является повышенная вероятность гипоксии мозга у малыша. Недостаток кислорода чреват нарушением координации движений и функциональности мышц у новорожденного. QUiPP v2 постоянно обновляет свои алгоритмы, что в будущем предоставит максимально точную информацию о течении беременности.