АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Мать может определить стадии развития собственного ребенка по…
EUR 73.94 USD 66.44
Курс валют на 04.03.2020

Британские ученые разработали приложение для выявления риска преждевременных родов

Ученые из Королевского колледжа Лондона сообщают о создании мобильного приложения, предназначенного для беременных женщин. Британские эксперты смогли разработать программу QUiPP v2, которая определяет риск преждевременных родов.

Британские разработчики говорят, что их приложение для смартфонов QUiPP v2 - способно спасти множество жизней. Известно, что недавно разработанная программа помогает врачам быстро рассчитать вероятность преждевременных родов по шкале от нуля до 100. Эта оценка основана на ряде клинических симптомов, истории абортов или выкидышей и других биомаркерев той или иной женщины. Получение подобной информации гарантирует, что будущим мамам с высоким риском предоставят уход в оперативном порядке. Кроме того, программа может успокоить женщин благодаря позитивным показателям.

Дети, родившиеся до 37 недели беременности, с большей вероятностью умирают или имеют физические и эмоциональные проблемы. Другими рисками подобного состояния является повышенная вероятность гипоксии мозга у малыша. Недостаток кислорода чреват нарушением координации движений и функциональности мышц у новорожденного. QUiPP v2 постоянно обновляет свои алгоритмы, что в будущем предоставит максимально точную информацию о течении беременности.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
“Как сходить в туалет, не привлекая внимания”: Гарик Харламов посмеялся над очередным выпуском шоу Елены…
Британские ученые разработали приложение для выявления риска преждевременных…
«Зависит от Хейли»: Джастин Бибер рассказал о желании стать…
Милош Бикович высказался о возможности выхода продолжения фильма…
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова поборола депрессию и сделала ремонт в…
Алсу станцевала в атласном платье для съемок клипа Димы…
Жена Павла Мамаева убеждена, что арест мужа помог им сохранить…
Поклонники раскритиковали украинскую певицу Jerry Heil за пост о группе Little…
Младший сын Бритни Спирс пожелал смерти своему…
Ученые перечислили продукты, которые снимают стресс и улучшают…
Героиня фильма «Девчата» актриса Инна Макарова попала в больницу в тяжелом…
Эксперты: Климатическое оружие более мощное, чем…
Врачи составили список продуктов, повышающие риск развития заболеваний…
Алла Довлатова рассказала, как за один день потеряла работу на двух радиостанциях и трех…
Эксперты рассказали, помогают ли маски против…
Алсу призналась в любви к платьям с одним…
Владимир Жириновский станцевал под песню Little…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова откровенно об отношениях с Давидом Манукяном: «Обожаем друг друга…
«Это беда матери»: Маша Распутина обеспокоена состоянием Любови…
Состоялся релиз обновленного шутера Halo: Combat Evolved для…
Коллеги Юлии Началовой не дали денег на памятник…
Кайли Дженнер показала главный изъян своего…
Официально презентован серийный кроссовер Cupra…
«Это просто хайп»: ведущая «Дома-2» Ольга Бузова призвала в новой песни заканчивать отношения, если вас…
«Это был ад»: Приемная дочь Ирины Понаровской рассказала о жизни в…
Ученые предложили геймерам разработать вакцину от COVID-19 в формате…
Елена Яковлева покорила поклонников смелым образом с глубоким…
Гарри Стайлс опроверг слухи об отношениях с…
Просмотреть все новости