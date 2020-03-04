Милош Бикович высказался о возможности выхода продолжения фильма "Холоп"





По мнению Милоша Биковича, фильм “Холоп”, вышедший в прокат в 2019 году, раскрыл полную картину, которая не оставила вопросов у зрителя. В связи с этим он не считает идею снять продолжение правильной, поскольку для этого придется повторять то, что уже было. Сама идея киноленты была интересная, но он не знает, как ее переделать, чтобы показать новый сюжет. У него появились идеи лишь о том, что в новой части можно показать то же самое, но про девушку, которая станет главной героиней.Как известно, фильм “Холоп” добился успеха в России, а также в Германии, Великобритании, США и странах Европы. Кассовые сборы киноленты превысили 3 млн рублей.