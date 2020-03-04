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Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова поборола депрессию и сделала ремонт в комнате

Дочь Ларисы Гузеевой сумела справиться с депрессией благодаря ремонту в своей комнату. Ольга Бухарова поклеила новые обои и продемонстрировала результат в Instagram.

С 7 февраля наследница Гузеевой начала делиться в Stories преображениями своей комнаты. Дочь артистки решила показать на видео, как она активно сдирает обои со стен, а также разбросала все вещи, назвав это “нервным срывом”. Фанаты обратились за ответами к телеведущей, которая подтвердила наличие ремонта, а также отметила, что люди подросткового возраста переживают все события заметно острее, поэтому она решила позволить перемены. Уже 3 марта комната ее наследницы полностью преобразилась, например, здесь появились новые обои, украшенные принтом в виде сакуры, а также большое количество зеркал, “отражающих бесконечное настоящее”.

Ольга Бухарова призналась, что раньше ее комната была погружена в хаос из-за фотографий и картинок, но вскоре это ей надоело, поэтому она сохранила лишь статуэтки, сушеные цветы и банки.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:23

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