Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова поборола депрессию и сделала ремонт в комнате





С 7 февраля наследница Гузеевой начала делиться в Stories преображениями своей комнаты. Дочь артистки решила показать на видео, как она активно сдирает обои со стен, а также разбросала все вещи, назвав это “нервным срывом”. Фанаты обратились за ответами к телеведущей, которая подтвердила наличие ремонта, а также отметила, что люди подросткового возраста переживают все события заметно острее, поэтому она решила позволить перемены. Уже 3 марта комната ее наследницы полностью преобразилась, например, здесь появились новые обои, украшенные принтом в виде сакуры, а также большое количество зеркал, “отражающих бесконечное настоящее”.Ольга Бухарова призналась, что раньше ее комната была погружена в хаос из-за фотографий и картинок, но вскоре это ей надоело, поэтому она сохранила лишь статуэтки, сушеные цветы и банки.