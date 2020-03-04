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Алсу станцевала в атласном платье для съемок клипа Димы Билана

Хотя Алсу предпочитает брючные костюмы для повседневности, то для работы певица подбирает шикарные платья. Звезда решила не отходить от предпочтений и станцевала в атласном наряде для съемок клипа Димы Билана.

Алсу часто говорит подписчикам на веб-платформе Instagram о собственных вкусах, а недавно знаменитость призналась, что предпочитает асимметричные платья с оголенным плечом. Впрочем, новые фотографии со съемочной площадки, на которой создавался клип Димы Билана, говорит об обратном: для танца с коллегой певица решила нарядится в элегантный наряд с запахом и мятным оттенком. При этом, хотя плечи исполнительницы остались закрытыми, она дополнила образ пикантным разрезом и откровенным декольте.

Стоит отметить, что для события Дима Билан выбрал наряд, который соответствовал цветовой гамме гардероба Алсу. Свою публикацию в соцсетях последняя сопроводила фотографиями со съемок и подписью: «Про белые розы и желтые тюльпаны». Многие поклонники остались в восторге от платья кумира от Alexander Terekhov, которое сама звезда назвала «голливудским». Также фанаты отметили, что новая стрижка-каре очень идет 36-летней знаменитости, которая иногда примеряет парики во время выхода на сцену.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:12

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