Жена Павла Мамаева убеждена, что арест мужа помог им сохранить семью





Алана Мамаева отметила, что после выхода из колонии её супруг начал думать о себе и смог стать сдержанным. По её словам, если бы футболиста не арестовали, они могли бы разойтись, а сейчас он даже не употребляет в своей речи нецензурную лексику. Жена трёхкратного обладателя Кубка России озвучила ему свои претензии, которые спортсмен выслушал и тогда она поняла, что он сильно изменился, передаёт Donday.Напомним, в октябре 2018 года Павел Мамаев принял участие в паре драк в Москве, после чего был арестован. 17 сентября 2019 года полузащитника клуба "Ростов" выпустили на свободу по условно-досрочному освобождению.