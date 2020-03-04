Жена Павла Мамаева убеждена, что арест мужа помог им сохранить семью
Жена Павла Мамаева Алана рассказала о том, каким стал футболист после пребывания в колонии. Она убеждена, что арест мужа помог им сохранить семью.
Алана Мамаева отметила, что после выхода из колонии её супруг начал думать о себе и смог стать сдержанным. По её словам, если бы футболиста не арестовали, они могли бы разойтись, а сейчас он даже не употребляет в своей речи нецензурную лексику. Жена трёхкратного обладателя Кубка России озвучила ему свои претензии, которые спортсмен выслушал и тогда она поняла, что он сильно изменился, передаёт Donday.
Напомним, в октябре 2018 года Павел Мамаев принял участие в паре драк в Москве, после чего был арестован. 17 сентября 2019 года полузащитника клуба "Ростов" выпустили на свободу по условно-досрочному освобождению.
Алана Мамаева отметила, что после выхода из колонии её супруг начал думать о себе и смог стать сдержанным. По её словам, если бы футболиста не арестовали, они могли бы разойтись, а сейчас он даже не употребляет в своей речи нецензурную лексику. Жена трёхкратного обладателя Кубка России озвучила ему свои претензии, которые спортсмен выслушал и тогда она поняла, что он сильно изменился, передаёт Donday.
Напомним, в октябре 2018 года Павел Мамаев принял участие в паре драк в Москве, после чего был арестован. 17 сентября 2019 года полузащитника клуба "Ростов" выпустили на свободу по условно-досрочному освобождению.
ШоуБиз
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 18:04