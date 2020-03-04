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Поклонники раскритиковали украинскую певицу Jerry Heil за пост о группе Little Big

Поклонники раскритиковали украинскую певицу Jerry Heil за пост в личном блоге Instagram о группе Little Big. Певица написала: «Мне кажется или мы с вами знаем победителя «Евровидения-2020»?», отметив российских музыкантов.
Поклонники раскритиковали украинскую певицу Jerry Heil за пост о группе Little Big

После недавней публикации 24-летней Яны Шамаевой, более известной под сценическим псевдонимом Jerry Heil, подписчики Сети не стали сдерживать себя в комментариях. Хотя молодая певица не подразумевала ничего плохого, соотечественники восприняли ее отношение к представителям России на международном конкурсе, как предательство собственной страны, а один из украинских журналистов назвал певицу «малороссийским существом».

В ответ на волну негатива и обвинений, Яна Шамаева написала еще один пост, в котором тактично ответила всем недоброжелателям. Она объяснила, что музыка и политика – разные вещи и если она уважает или даже восхищается российской группой, это вовсе не означает «измену родине». По мнению Jerry Heil, фронтмен Little Big на самом деле обладает сильной энергетикой, а его трек Skibidi на слуху буквально у всего мира.

Несмотря на объяснение и аргументацию своего личного мнения, некоторые поклонники певицы все еще продолжают ее обвинять со словами: «Мало того что уже написала, а зачем писать еще и оправдываться? Все уже сделали свои выводы».

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:56

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