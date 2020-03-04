Младший сын Бритни Спирс пожелал смерти своему деду





Сын Бритни Спирс, Джейден Федерлайн, публично высказался против своего деда, пожелав ему смерти в публичной трансляции в соцсетях. Известно, что после скандальных 2007-2008 годов певица не имела полного контроля над своей деловой и личной жизнью, поскольку была взята под опеку своего отца Джейми. Уже более десяти лет отец контролирует её финансы и без его согласия - Бритни Спирс не может переезжать, снова выйти замуж или родить ребенка.Около года тому назад исполнительница решила выбороть свое право на самостоятельное существование, что вылилось в конфликт с родителем. Джеймс Спирс не захотел расставаться с полномочиями и поэтому решил продлить опеку, несмотря на всеобщую поддержку дочери в Сети и шоу-бизнесе. Позже экс-супруг звезды Кевин Федерлайн обвинил Джеймса в избиении их старшего сына Шона. Кроме того, младший сын Джейден выдал поток брани, когда его спросили на веб-платформе Instagram об отношениях с дедушкой.