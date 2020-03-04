Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова откровенно об отношениях с Давидом Манукяном: «Обожаем друг друга нюхать»





Совсем недавно пара Ольга Бузова и знаменитый блогер Давид Манукян отметили полгода отношений. Звезда не скрывает, что рядом с любимым мужчиной чувствует себя весьма комфортно. Более того, утро после праздника влюбленные тогда провели вместе. По словам, Бузовой она любит наслаждаться запахом любимого, особенно утром, но это смогут понять лишь по-настоящему влюбленные люди.Стоит отметить, что сам Давид настроен по отношению к Ольге очень серьезно и ведет себя, несмотря на семилетнюю разницу в возрасте, как взрослый и состоявшийся мужчина. Телеведущая рассказала, что однажды он сделал замечание ее близкой подруге из-за того, что та была без шапки и шарфа, и отметил, что его любимая женщина поступает также.Кроме того, устраивает Ольгу Бузову и то, что Давид Манукян творческая личность. Молодой человек не заставляет ее стоять у плиты и варить ему борщи, а принимает ее такой, какая она есть. Ко всему, Давид Манукян сейчас активно работает над развитием своей карьеры.