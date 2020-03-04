Героиня фильма «Девчата» актриса Инна Макарова попала в больницу в тяжелом состоянии





На данный момент о диагнозе и причинах госпитализации Инны Макаровой ничего не известно. Единственное, что удалось узнать журналистам - это состояние актрисы, которое врачи оценили, как «тяжелое».Как известно, народная артистка СССР снялась более чем в 60-ти кинокартинах со времен Второй мировой войны и до 2016 года. 93-летняя актриса сыграла легендарные роли в фильмах «Женщина», «Русское поле» и другие. Несмотря на то, что в конце 80-х годов она на 20 лет исчезла с кинематографа, никто из поклонников не забыл талант знаменитой Кати Петрашень из киноленты «Высота».