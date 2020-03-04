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Героиня фильма «Девчата» актриса Инна Макарова попала в больницу в тяжелом состоянии

Российская актриса Инна Макарова, известная по роли Надежды в фильме «Девчата», попала в московскую больницу в тяжелом состоянии. О случившемся сообщила пресс-служба «РЕН ТВ» сегодня, 4 марта 2020 года.
Героиня фильма «Девчата» актриса Инна Макарова попала в больницу в тяжелом состоянии

На данный момент о диагнозе и причинах госпитализации Инны Макаровой ничего не известно. Единственное, что удалось узнать журналистам - это состояние актрисы, которое врачи оценили, как «тяжелое».

Как известно, народная артистка СССР снялась более чем в 60-ти кинокартинах со времен Второй мировой войны и до 2016 года. 93-летняя актриса сыграла легендарные роли в фильмах «Женщина», «Русское поле» и другие. Несмотря на то, что в конце 80-х годов она на 20 лет исчезла с кинематографа, никто из поклонников не забыл талант знаменитой Кати Петрашень из киноленты «Высота».

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:29

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