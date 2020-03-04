Ученые перечислили продукты, которые снимают стресс и улучшают сон





Проведенное учеными из Колорадского университета в США исследование показывает, что определенные волокна, известные как пребиотики, могут улучшить сон и повысить устойчивость к стрессу, воздействуя на кишечные бактерии и производимые ими мощные биологически активные молекулы. К такому выводу специалисты пришли после наблюдений за самцами крыс, получавших стандартный корм и диету, насыщенную пребиотиками. Впоследствии группы грызунов подвергали стрессу и изучали физиологические изменения.В ходе эксперимента было замечено, что крысы проводили больше времени в восстановительном сне без быстрых движений глаз (NREM). Этот процесс также связан с низким уровнем эмоционального потрясения и общим покоем организма. Кроме прочего, отмечались улучшенные показатели в составе кишечной флоры и степени защиты иммунной системы. Диетологи сообщают, что пребиотики в обилии содержатся в луке-порее, квашеной капусте, артишоках, яблоках и цельнозерновых продуктах.