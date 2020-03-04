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Эксперты: Климатическое оружие более мощное, чем ядерное

Специалисты придерживаются мнения, что климатическое оружие более мощное и разрушительное, чем ядерное. Используя его, можно охладить либо нагреть любой участок планеты Земля.

Работу десятков станций можно направить на ионизацию атмосферы. Спутник способен отразить направленную в его сторону энергию на определённые объекты, что ведёт к появлению засухи либо нескончаемых ливней. На данный момент в рамках проекта HAARP специалисты заняты вопросом управления климата. Результатом этой работы станет создание специальных ионосферных линз, которые будут собирать высокочастотную энергию из солнечного ветра, космических частиц и земного магнитного поля.

На Аляске есть большая антенная решётка, в неё входят 360 антенн, которые излучают сверхвысокие частицы, посылающие мощные радиоволны. Эксперты придерживаются мнения, что именно она виновна во всех природных катаклизмах, обрушившихся на Гаити, Китай, Россию, страны Западной Европы. Данным объектом владеет агентство DARPA, имеющее отношение ко спецслужбам Соединённых Штатов Америки.

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Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 17:27

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