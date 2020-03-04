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Врачи составили список продуктов, повышающие риск развития заболеваний печени

Группа врачей из исследовательского центра гастроэнтерологии в США составила список продуктов, повышающие риск развития заболеваний печени. Согласно статистическим данным, каждый третий человек страдает от жирового гепатоза из-за неправильного питания.
Врачи составили список продуктов, повышающие риск развития заболеваний печени

Чаще всего заболевания печени возникают на фоне нарушения обмена веществ и злоупотребления алкогольными напитками. Поскольку самый крупный орган фильтрации и расщепления прежде всего выполняет секреторную и метаболические функции, продукты с высоким содержанием жиров и простых углеводов, преобразуются в токсические канцерогены и нарушают работу всего пищеварительного тракта. Чтобы снизить риск возникновения холецистита и гепатоза необходимо исключить или максимально сократить употребление фаст-фуда, жаренных готовых блюд, мучного, сладкого и копченого.

Так как глюкоза, сахароза и фруктоза относятся к простым углеводам, они повышают уровень инсулина и тем самым способствуют возникновению сахарного диабета второго типа, а также активизируют накопление висцелярного жира в области печени. Кроме того, врачи рекомендуют уменьшить количество соли в рационе, чтобы ускорить процесс естественного очищения организма от токсинов.

По словам медиков, от алкогольных напитков и курения следует отказаться вовсе, так как они пагубно влияют на здоровье в целом и повышают риск развития онкологии и цирроза. В тоже время не стоит чрезмерно ограничивать себя во всем. Врачи убеждены, что залог хорошего самочувствия заключается в рациональном питании и отсутствии вредных привычек.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:22

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