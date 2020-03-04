Алла Довлатова рассказала, как за один день потеряла работу на двух радиостанциях и трех каналах

В ходе беседы с телеведущим программы "Судьба человека", Алла Довлатова призналась в том, что в определенный период времени она лишилась всей работы на телевидении и радиовещании. Известно, что звезда экрана получила образование в Санкт-Петербургском университете, после чего устроилась на несколько каналов и радиостанций. Со временем она оказалась втянутой в политическую игру, связанную с её отцом Александро Евстрахиным.Дело в том, что в 1990-х года отец знаменитой ведущей был председателем комитета по благоустройству и дорожному хозяйству администрации Северной столицы. По словам Довлатовой, многие соперники родителя претендовали на его место, что сказалось и на её жизни. Звезда говорит, что её отца никак не могли сместить с должности, поэтому решили "надавить" на наследницу: уволили с двух радиостанций и трех телеканалов, а также отменили все эфиры. Довлатова сообщила, что не опустила руки, а отправилась с маленькой дочерью в Москву, где ей посчастливилось найти новую работу.